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Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Мулдаров прокомментировал уход Магомеда Адиева с поста главного тренера «Ахмата».
«Я думаю, руководство поспешило. Все знают, какой Адиев тренер, что и как. И штаб у него хороший. Там достижение успеха просто вопросом времени было, я думаю, он бы исправил ситуацию. У него-то команда играющая была — всегда приятно было смотреть, всегда моменты были. Просто им не везло... Я думаю, руководители «Ахмата» большую ошибку сделали», — приводит слова Мулдарова Legalbet.kz.
После семи туров чемпионата России «Ахмат» занимает 15-е место в таблице, набрав пять очков.
Адиев возглавил грозненцев в апреле нынешнего года.