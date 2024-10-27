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Судейство

Сегодня, 15:59

Арбитр Николаев — об отмененном пенальти «Спартака»: «Москалев изначально ошибся, назначив одиннадцатиметровый»

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Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» эпизод с отменой пенальти в матче 13-го тура между «Спартаком» и «Пари НН».

На 28-й минуте матча судья Владимир Москалев после паузы совершил ошибку, определив, что вратарь хозяев поля Никита Медведев нарушил правила в своей штрафной площади, и назначил пенальти. Позднее арбитр объявил об изменении первоначального решения и наказании спартаковца предупреждением за симуляцию.

«Москалев изначально ошибся, назначив одиннадцатиметровый, а затем ВАР исправил его ошибку. Пенальти не было, была симуляция со стороны полузащитника, который сам искал контакт с целью обмануть судью», — сказал Николаев «СЭ».

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 19 очков после 12 матчей. «Пари НН» имеет в своем активе 12 очков после 12 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Денис Сафронов

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)

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