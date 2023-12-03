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Экс-арбитр ФИФА Николаев — о снежном матче ЦСКА — «Ростов»: «После Калининграда сделали правильные выводы»

Николаев оценил погодные условия в матче ЦСКА — «Ростов»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил погодные условия, в которых проводится матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

«Только на футбольном поле можно понять, насколько эта погода критична. По телевизионной картинке смотрится, как неделю назад. Я не вспомню, чтобы мы проводили матчи в таких погодных условиях. Могу только поддержать решение главного судьи. Человек второй раз попадает в такие снегопады, у него есть опыт. Значит ничего не мешает футболистам показывать игру», — сказал Николаев «СЭ».

Также Николаев отметил, что после снегопада во время матча 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» были сделаны выводы.

«После Калининграда сделали правильные выводы. Мы видим, что наконец-то нашли мяч контрастного оранжевого цвета. Если бы опять был белый мяч, тогда было бы больше проблем. Также «Спартак» было практически не видно на заснеженном поле. Сейчас цвета контрастные, футболистов и мяч видно», — добавил Николаев.

3 декабря в Москве начался сильный снегопад из-за чего поле на «ВЭБ Арене» было полностью покрыто снегом. За час до начала игры против ростовчан на газон выехал трактор.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Николаев
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