Экс-арбитр Николаев — об отмене гола «Зенита» из-за игры рукой Мостового: «Мне эти отматывания назад не очень нравятся»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» эпизод с отмененным голом «Зенита» в ворота «Акрона» (1:2) на 69-й минуте матча 18-го тура РПЛ.

«Все отматывания назад, которые пришли к нам, это как-то не в духе футбола. Но если разбирать конкретно эпизод, можно говорить: атака же продолжалась. Пас назад был в продолжение этой атаки. Если бы игра ушла условно к середине поля, пошла бы новая и мяч перехватили, говорили бы про другую фазу. Но мнения разные.

Повторю: в принципе вот эти отматывания назад не очень нравятся. Но пас назад — продолжение атаки. Поэтому, наверное, у арбитров был повод пригласить главного судью к монитору и посмотреть это мимолетное касание», — сказал Николаев «СЭ».

«Спартак» после 18 туров набрал 37 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. У «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.