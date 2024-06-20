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Петрушин: «В «Краснодаре» на Смолова надеются, если пригласили. Галицкий деньги на ветер не бросает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный эксперт Алексей Петрушин прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Краснодар».

«Нормально. В последних матчах за «Динамо» он уже практически не участвовал. То есть Личка на нем поставил крест. Понятно, что Тюкавин сейчас один из лучших нападающих в России. А Федору 34 года. В таком возрасте сидеть на скамейке ни один футболист не хочет. «Краснодар» — это хороший вариант для Смолова, который провел там три сезона, прилично забивал. У каждого игрока есть своя команда. Не говорю, что «Динамо» — это не его команда, но в «Краснодаре» его бомбардирские качества раскрылись прилично. А сейчас его туда пригласили, значит, хотят там видеть. Поэтому он принял правильное решение туда пойти.

Кордоба и Смолов — разноплановые футболисты. Так что все будет в ногах Федора. Там на него надеются, если пригласили. Галицкий деньги на ветер не бросает», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Петрушина.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.

 
Федор Смолов вернулся в &laquo;Краснодар&raquo;. Смолов вернулся в «Краснодар». Галицкий ностальгирует по золотым временам?
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005658091_galickiy_dengi_na_veter_ne_brosaet_petrushin_ocenil_perehod_smolova_v_krasnodar
Федор Смолов
Футбол
ФК Краснодар
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