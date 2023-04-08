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8 апреля, 23:59

Петрушин: «Для Йокановича ничья со «Спартаком» пошла в копилку со знаком плюс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3).

«У динамовцев проблемы в обороне не в первый год. Чего греха таить, не только в обороне есть проблемы, но и в центральной зоне. Два мяча с игры пришли как раз через центр поля. После ухода иностранных футболистов из клуба оборона стала более проблемной. Сегодня нет слов, одни эмоции.

Для Йокановича эта ничья пошла в копилку со знаком плюс. Всегда между командами Москвы шло негласное соревнование, было почетно в этой условной борьбе занять первое место. Не думаю, что руководство сейчас будет делать резкие выводы, пока Йокановича трогать не будут. Команда сегодня отыгрывалась дважды. Думаю, этот сезон он доработает до конца, но все зависит от положения в турнирной таблице», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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