Попов: «В матче со «Спартаком» Рахимов будет доказывать, что он идеальный тренер для «Рубина»

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между казанским клубом и «Спартаком».

Игра состоится 19 мая в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 14.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев.

«Сейчас и Слишкович, и Рахимов должны показать себя и доказать, что они хорошие тренеры. Думаю, будет битва не ради места, а ради того, чтобы показать себя. Но Рахимову невозможно показать себя — нужно показывать сначала сезона. А не так, что сегодня захотел и сыграл как «Барселона», а завтра не играем, будем как «Хетафе».

Так не получится: если ты «Хетафе» весь сезон, то будешь им и в конце сезона. Тяжелая игра будет, хотя Рахимов и будет доказывать, что он идеальный специалист для «Рубина». Надо было в сезоне это доказывать, а не когда нужно подписывать контракт», — цитирует Попова Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Рубин» идет 7-м (41).