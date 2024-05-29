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Сегодня, 17:44

Попов: «Если у Лички будет предложение из Европы, то он уйдет из «Динамо»

Виктория Кравченко
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Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов рассказал, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка уйдет из клуба, если получит предложение от европейской команды.

«Личка правильно сделал, что отвечал уклончиво по поводу будущего в клубе. «Динамо» с ним сразу поступило некрасиво, когда объявило, что оставят его только при попадании в тройку чемпионата. Это жесткие условия. Если у Лички будет предложение из Европы, то он уйдет. Имеет право! Думаю, он 100 процентов уйдет, если появится предложение, и так будет правильно по отношению к себе. Личке еще самому надо расти, перспективный специалист», — цитирует Попова Legalbet.

Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года. Под руководством специалиста бело-голубые заняли третье место в РПЛ. Контракт чеха автоматически продлился на год за счет попадания в тройку призеров.

Источник: https://legalbet.ru/news/popov-lichka-100-ujdyot-iz-dinamo-esli-poyavitsya/
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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