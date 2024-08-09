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Сегодня, 10:59

Попов: «Рубин» не умеет играть с позиции силы, шансов против «Ростова» мало»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от матча казанской команды против «Ростова» в 4-м туре РПЛ.

«Последние три матча «Ростов», играя дома, не отдавал очки «Рубину». Что сказать? Будем болеть за «Рубин», но шансов очень мало. Качели, как я и говорил, эта команда будет бороться за шестое место максимум. Так и будет. Они могут пару игр выиграть случайно, потом проиграть. «Рубин» может обыграть любая команда, тем более «Ростов».

Шансы есть только, если Даку забьет три, а не два. Тяжело будет, нечего говорить. Команда не выстроена в обороне, играют плохо, надежды только на контратаку. А если ее не будет? Позиционной атаки у «Рубина» нет. Если ты хочешь выигрывать и быть ближе к первой пятерке, ты должен иметь позиционную атаку и играть с позиции силы. С позиции силы «Рубин» играть не умеет, прессинговать не умеет, может быть, научится, потому что Рахимов — хороший тренер, но пока не получается», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

«Рубин» с 3 очками и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 4 очками располагается на 8-й строчке.

Команды сыграют очный матч 9 августа. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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