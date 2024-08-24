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Сегодня, 07:19

Попов: «Не уверен, что потери «Зенита» — это серьезный плюс для «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

«Небольшой шанс у «Спартака» есть, но у «Зенита» очень много квалифицированных футболистов — два-три состава. Они всегда тренируются в конкуренции друг с другом и всегда растут. Да, у них поначалу выстрелил Глушенков, но сейчас его нет — начнут забивать Кассьерра, Артур, возможно. Не уверен, что это серьезный плюс для «Спартака». Главный игрок — это, конечно, Вендел. Если его не будет, то будет тяжело. Он разгонял все атаки, мог придержать мяч, развернуть игру и открывался очень остро, стягивая на себя игроков соперника, за счет чего высвобождались другие зоны. Без него будет тяжело. Но мне все равно кажется, что выиграет «Зенит». Тем более, играют дома», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

«Зенит» после пяти туров РПЛ лидирует в турнирной таблице с 13 очками, «Спартак» с 10 баллами занимает четвертую строчку. Матч между командами состоится 24 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Попов
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