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Сегодня, 17:58

Попов: «Если «Рубин» при плохой игре возьмет 6 очков, Рахимова все равно уволят»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов предположил, как выступит казанский клуб в ближайших матчах РПЛ.

«Вариант такой есть, что Рахимов справится с задачей, но судя по игре шансов мало. Руководство правильно поступает. Если Рахимов в двух матчах возьмет 6 очков, то можно подумать. Даже об увольнении могут подумать, смотря, как будет играть «Рубин». Дело в том, что должна быть поставлена игра и 6 очков. Если «Рубин» при плохой игре возьмет 6 очков, Рахимова все равно уволят», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. После четырех туров сезона РПЛ-2023/24 команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка.

Источник: РБ Спорт
Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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