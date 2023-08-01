Алексей Попов: «Захаряну надо пробовать свои силы в ведущих европейских лигах»

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов считает, что хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну надо уезжать в ведущий европейский чемпионат.

«Захаряну, если есть вариант, надо пробовать свои силы в Европе, в топ-5 чемпионате. Он уже провел несколько лет в России на высоком уровне, этого достаточно. Денег на жизнь уже заработал, пора подумать о личных достижениях и амбициях, если он хочет стать футболистом хорошего уровня», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за бело-голубых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.