Алексей Попов: «Динамо» должно в оставшихся играх показать, что команду не устроило в Йокановиче»

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов считает, что «Динамо» надо постараться поменять игру в оставшихся трех турах РПЛ.

«Динамо» должно показать, почему их не устроила игра при Йокановиче. Уволили, вот покажите игрой, зачем надо было пойти на перестановки на тренерском мостике. Молодые, возможно, готовы, надо смотреть по тренировочному процессу, а не по цифрам в паспорте. Достоин играть в 17 лет за главную команду, то почему нет? Мотивация на остаток сезона? Любой спортсмен хочет побеждать, даже на тренировке. Ну уж точно вряд ли рассчитывает дома проигрывать со счетом 0:3», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

«Динамо» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.