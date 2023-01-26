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Сегодня, 09:26

Алексей Попов считает, что российский футбол вернется на мировую арену не раньше, чем через два года

Алина Савинова
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Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов предположил, когда российский футбол вернется на мировую арену.

«Думаю, что года через два с нас снимут бан. Судя по тому, как настроена сейчас Европа, шансов на допуск не так много. Если бы дело происходило в условной Америке, то тогда я бы поверил, что может что-то поменяться. Переход в ту же Азию ничего не решил, нас ведь ФИФА наказала.

Если бы организации было без разницы на политические решения, то Россия вернулась бы на международную арену. Ведь и УЕФА не выгоняет, правда, мы нигде не участвуем. Такая же ситуация могла сложиться и в Азиатской конфедерации. Не знаю, зачем нужна рабочая группа, если с политической арены сказали четкое «нет». Тут даже никакие деньги за возвращение не предложишь", — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Ранее РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-dumayu-chto-rossiya-vernetsya-na-mezhdunarodnuyu-arenu-ne-ranshe-chem-cherez-dva-goda
Футбол
Алексей Попов
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