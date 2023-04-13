Алексей Попов: «Ростов» точно недостоин второго места»

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о шансах «Ростова» занять второе место в турнирной таблице чемпионата России в конце сезона-2022/23.

«Ростов» точно недостоин второго места. Если смотреть по игре, то это серая команда с каким-то запредельным количеством пенальти. «Спартак» можно назвать веселыми первоклассниками, а «Ростов» — скучная команда старшеклассников с авторитетным завучем», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

«Ростов» располагается на 2-м месте с 45 очками за 22 тура.