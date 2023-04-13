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Сегодня, 12:07

Алексей Попов: «Ростов» точно недостоин второго места»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о шансах «Ростова» занять второе место в турнирной таблице чемпионата России в конце сезона-2022/23.

«Ростов» точно недостоин второго места. Если смотреть по игре, то это серая команда с каким-то запредельным количеством пенальти. «Спартак» можно назвать веселыми первоклассниками, а «Ростов» — скучная команда старшеклассников с авторитетным завучем», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

«Ростов» располагается на 2-м месте с 45 очками за 22 тура.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-rostov-tochno-ne-dostoin-vtorogo-mesta
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