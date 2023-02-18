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Сегодня, 17:09

Алексей Попов: «Малком и Клаудиньо никогда не будут биться за Россию. Это все сказки и выдумки»

Алина Савинова
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Бывший «Амкара» Алексей Попов высказался о скором получении российских паспортов игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Мне думается, нам они не нужны, а «Зениту» нужны, чтобы не считаться легионерами. Только с этим могу связать данную историю, чтобы на их места можно было купить других легионеров. Это очень хорошие футболисты, но если у них будет достойное предложение, например, из Бразилии с зарплатой на 20 процентов меньше, они с удовольствием перейдут туда. Все доказал своим отношение игрок ЦСКА Марио Фернандес, который ушел типа по личным соображениям, но в итоге подписал контракт и спокойно играет в Бразилии. Естественно, легионеры никогда не будут причислять себя к патриотам и биться за Россию. Это все сказки и выдумки», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-malkom-i-klaudin-o-nikogda-ne-budut-bit-sya-za-rossiyu/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Алексей Попов
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