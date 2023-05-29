Попов: «Если Абаскалю предложат место в топ-5 лиг, он сразу же уйдет»

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о возможном будущем Гильермо Абаскаля.

«Будущее Абаскаля будет зависеть только от того, какие у него появятся предложения из Европы. Если ему предложат 5-7 место в Турции, возможно, он останется в «Спартаке». Если это будет команда из топ-5 чемпионатов Европы, он сразу же уйдет. В России никого ничего не держит», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место с 54 очками.

Абаскаль возглавил красно-булых в июне 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го.