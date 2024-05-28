Попов: «Тюкавину можно съездить в чемпионат Нидерландов, а оттуда уже куда-то рвануть»

Экс-игрок «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов высказался о возможном уходе нападающего Константина Тюкавина из «Динамо».

«Срочно уезжать смысла нет. Если будет предложение, нужно его рассматривать и ехать в команду из топ-6 чемпионатов. Да даже в чемпионат Нидерландов можно съездить, получить опыт и оттуда уже куда-то рвануть. А так он очень-очень хороший игрок и вырастет в хорошего футболиста», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

21-летний Тюкавин в нынешнем сезоне провел 30 матчей в РПЛ за «Динамо», отметившись 15 голами и 10 результативными передачами.