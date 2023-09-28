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Сегодня, 11:02

Попов: «Карпин все верно сказал — надо доказывать свой уровень в Европе»

Попов высказался призыве Карпина к российским футболистам уезжать играть в Европу
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о необходимости переезда российских футболистов в более сильные европейские чемпионаты.

«Слова Карпина вырвали из контекста, он не говорил, что нужно уезжать из России, потому что здесь плохо. Он имел в виду, что если ты хочешь стать футболистом высокого уровня, тебе нужно уезжать в другой чемпионат. И он сказал все абсолютно верно. Ты должен уезжать от этих миллионов евро, которые здесь получаешь, на 300-500 тысяч в Европе и доказывать, что ты хороший футболист», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-karpin-vse-verno-skazal-nado-dokazy-vat-svoj-uroven-v-evrope/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Алексей Попов
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