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Прудников: «Максименко — один из сильнейших голкиперов РПЛ. Он и пять лет назад был одним из сильнейших»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Алексей Прудников считает, что голкиперу красно-белых Александру Максименко не стоит уезжать в европейский чемпионат.

«Многие отмечали атаку «Спартака», но про вратаря почти нет упоминаний. Я считаю, что Максименко — один из сильнейших голкиперов РПЛ. Он и пять лет назад был одним из сильнейших.

Зачем куда-то переходить, если он в «Спартаке» играет. Красно-белых знает весь мир. А тут какие-то «ПСЖ». Когда будет заканчивать, тогда и попробует свои силы в другом чемпионате. Лучшие годы надо отдать «Спартаку», тем более он воспитанник», — цитирует Legalbet Прудникова.

В 2024 году Максименко стал лучшим голкипером РПЛ по количеству матчей на ноль — 17.

Источник: Legalbet
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