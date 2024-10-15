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Сегодня, 18:14

Алексей Ребко: «Финиш «Спартака» вне топ-3 — это неудовлетворительный результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко оценил, смогут ли красно-белые включиться в борьбу за медали в РПЛ.

После 11 туров команда Деяна Станковича занимает шестое место с 19 очками. Лидирует «Краснодар» (27), на втором месте идет «Локомотив» (27), а на третьем — «Зенит» (26).

«В борьбу за медали «Спартак» включится, конечно. Отрыв в семь очков? Нормально, ничего страшного, еще много играть. Они подобрали неплохую команду. Думаю, что пока чемпионство будут разыгрывать другие ребята. Финиш «Спартака» вне топ-3 станет провалом? Считаю, что это, конечно, неудовлетворительный результат. Были потрачены приличные деньги, подобраны квалифицированные футболисты. Сейчас состав неплохой. Думаю, что и сама команда не примет такого результата. И руководство, и болельщики», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

В 12-м туре «Спартак» примет на своем поле «Краснодар». Матч состоится 19 октября.

Источник: РБ Спорт
Алексей Ребко
ФК Спартак (Москва)

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