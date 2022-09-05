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5 сентября, 16:35

Ребко считает, что «Спартаку» еще далеко до уровня «Зенита»

Алексей Еремин

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко прокомментировал поражение красно-белых в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Спартак» сделал шаг вперед, если сравнивать матч за Суперкубок, но до «Зенита» еще далеко. Есть ли у красно-белых какие-то шансы в борьбе за чемпионство? Чемпион уже известен", — приводит «РБ Спорт» слова Ребко.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 20 очками сохранил лидерство в чемпионате России.

В следующем туре красно-белые 11 сентября сыграют в гостях против «Ростова». Игра начнется в 19.45 по московскому времени.

Алексей Ребко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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