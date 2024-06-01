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Сегодня, 13:50

В «Ростове» рассказали о поиске нового вратаря: «Просматриваем разные варианты»

В «Ростове» рассказали о поиске нового вратаря
Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос «СЭ» о поиске нового вратаря. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что клуб рассматривает кандидатуры Маринато Гильерме («Локомотив»), Богдана Москвичева («Зенит»), Рустама Ятимова («Истиклол»), Александра Васютина («Зенит»).

«Просматриваем разные варианты. Могу сказать точно, что вратарь у нас будет. Продлении контракта с Медведевым? Больше ничего сказать не могу, конкретика будет позже», — сказал Рыскин «СЭ».

«Ростов» по итогам сезона РПЛ-2023/24 занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

ФК Ростов
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