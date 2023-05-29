Спортивный директор «Ростова»: «Мы не заинтересованы в продаже наших лидеров. У нас нет ни одного предложения»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб намерен сохранить состав на следующий сезон чемпионата России.

«У нас нет никаких движений. Мы переподписали игроков на длительный контракт. Мы не заинтересованы в продаже наших лидеров. Все остальное — блогерам почему-то интересно писать об этом. У нас нет ни одного предложения, мы ни с кем не находимся в переговорах. Настроены сохранить состав и усилить его», — сказал Рыскин «СЭ».

«Ростов» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка за 29 матчей.