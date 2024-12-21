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Сегодня, 20:09

Агент Сафонов: «Возвращение России в еврокубки неизбежно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слова президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Глава РФС заявил, что в 2025 году ожидает возвращения российских клубов на международную арену.

«Уверен, что это возвращение неизбежно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее. Жаль, что это поколение футболистов попадает под санкции. Хочется верить, что в 2025 году Россию вернут на международную арену. Уже хороший знак, что об этом активно говорят наши чиновники», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
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РФС
Александр Дюков
Алексей Сафонов
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