Алексей Сафонов: «Видимо, у нас такая тенденция в футболе, что иностранцев уважают больше, чем своих сограждан»

Сегодня, 01:22
Агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, кто станет новым спортивным директором московского «Спартака».
«Видимо, у нас такая тенденция в футболе, что иностранцев уважают больше, чем своих сограждан. Значит, в «Спартаке» акцент будет на иностранных футболистов. Тренеров же тоже берут иностранцев. Может, так модно. Есть же какие-то свои понты. Кто-то скажет: «У нас тренер из Италии за 10 миллионов». А им ответят: «У нас тоже из Италии, но 10 — это ерунда, у нас за 15». Но с Европы все равно игроки сейчас не едут. У Амарала в том числе из-за этого не получилось.
На российском рынке есть кандидаты, кто мог бы стать спортивным директором «Спартака». Но у нас почему-то считают, что если россиянин, то будет воровать, а иностранцы не воруют. Но это зависит от человека, а не от гражданства. В России есть достойные и нормальные специалисты. Нужен сильный спортивный директор, потому что футбольный клуб — дорогая игрушка», — цитирует Legalbet Сафонова.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)