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Сегодня, 06:25

Сафонов: «Даже у Дзюбы переход в «Зенит» получился мягче, чем у Соболева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов считает, что новичок «Зенита» Александр Соболев не сможет стать топ-бомбардиром сине-бело-голубых.

«Еще до дебюта Соболева к игроку было приковано особое внимание, болельщики скандировали оскорбительные кричалки. Конечно, это дополнительное внимание к «Зениту». Вообще, я считаю, что Гонду и Кассьерра сильнее Соболева.

Не верю, что он сможет стать топ-бомбардиром в составе «Зенита». Соболев находится под большим давлением, даже у Дзюбы переход в «Зенит» получился мягче. К тому же, Артём на голову сильнее Соболева, давайте называть вещи своими именами. Он умел держать удар в Санкт-Петербурге, несмотря ни на что», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». В домашнем матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0), который прошел 17 сентября, 27-летний футболист отметился голевой передачей. Во время игры фанаты сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес Соболева.
Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
Алексей Сафонов

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