Сафонов: «Видно, что у Батракова все-таки футбол на первом месте»

Агент Алексей Сафонов оценил перспективы 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Все от воспитания, от игрока зависит. Но, честно говоря, я думаю, что вряд ли. Видно, что у Батракова все-таки футбол на первом месте. И вот сколько я работаю с Костей Тюкавиным, он все равно ниже своего уровня не падает. Для Кости и Леши футбол, я вижу, на первом месте.

Многие просто думают, что футбол — это хобби, а когда люди играют на серьезном уровне, это тяжелая работа, и надо во многом себе отказывать. Пока видно, что глаза горят у Батракова. Я не вижу какой-то «звездной» или «не звездной» болезни. Мне кажется, нормальный, скромный парень. Дай бог, чтобы все получалось. Футбол — травматичный вид спорта, и если травмы будут обходить стороной, то, думаю, что нормально все будет», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.