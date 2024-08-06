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Сегодня, 03:58

Алексей Сафонов: «Шалимов — перспективный вариант для «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов считает, что лучшую игру в РПЛ «Краснодар» показывал при Игоре Шалимове.

«Шалимов — перспективный вариант, он и Галицкий друг друга знают. Бывает такое, что люди уходили и возвращались. Кто платит, тот и заказывает музыку. Заметьте, я говорю это как сторонний наблюдатель, я не являюсь агентом Шалимова.

На «Краснодаре» в какой-то степени сказываются уходы Сафонова и Алонсо, Кордоба недовольный ходит. А Шалимов играл в «Интере». Ему легче найти подход, как общаться, как доступно объяснить. Тут ситуация такая: если не будет результата, то обстановка будет нагнетаться», — цитирует Legalbet Сафонова.

Источник: Legalbet
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Краснодар
Алексей Сафонов
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