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Сегодня, 03:45

Сафонов: «С точки зрения футбола, Дзюба, безусловно, поможет «Крыльям Советов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

«Дзюба умеет играть, но вопрос – как его примут в коллективе. Кто-то боится людей с лидерскими качествами, а кто-то – наоборот. Наверняка у него есть амбиции догнать и перегнать Кержакова.

С точки зрения футбола, Дзюба, безусловно, поможет «Крыльям Советов», а с точки зрения психологии – надо обращаться к тренерам. Артем будет полезен самарцам», – цитирует Metaratings.ru Сафонова.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Сафонов
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