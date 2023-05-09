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Сегодня, 11:44

Сафонов: «Писарев и шоумен Гогниев в «Химках» — смех сезона в РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов назвал бывших главных тренеров «Химок» Николая Писарева и Спартака Гогниева смехом сезона РПЛ.

«Главное разочарование сезона? «Торпедо» и «Химки» борются между собой за этот титул. Про «Торпедо» я сразу с первых туров говорил: «Я его слепила из того, что было». Комплектование было смешное. А «Химки» пять тренеров за сезон поменяли. Разочарование — это еще и тренеры «Химок». Писарев, который не выиграл ни одной игры, но получил неустойку в 30 миллионов, как пишут. Потом пришел шоумен Гогниев. Эти ребята — это смех сезона! Зато Писарев сейчас на всех каналах анализирует игры, еще и тренер сборной России. Виноваты не только они, но и руководители «Химок»? Писарев полез принимать команду, но он же взвешивал сам. Его же не приказом назначили. Значит, не справился», — сказал Сафонов Legalbet.

«Химки» в 26 турах РПЛ набрали 17 очков и располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/safonov-pisarev-i-shoumen-gogniev-v-himkah-smeh-sezona/
Николай Писарев
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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