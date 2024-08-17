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Сегодня, 08:24

Агент Сафонов: «Коваленко в золотой клетке у «Зенита», поэтому уходит в «Оренбург»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о скором переходе полузащитника Александра Коваленко из «Зенита» в «Оренбург».

«Зенит» в этом сезоне будет стараться выиграть все, что можно. У них будет столетие клуба, плюс там же три состава. Что касается ухода Коваленко, он сидит в золотой клетке. В «Зените» очень большая конкуренция, которую очень тяжело выдержать. Есть Караваев, который много играет и выглядит достойно. Пользу приносит и Ерохин, хотя играет по пять-десять минут. Сутормин не выдержал и ушел в «Ростов», Мостовой тоже хочет больше играть, но пока не получается», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

21-летний Коваленко является воспитанником академии «Чертаново» и выступает за «Зенит» с июля 2023 года. На счету полузащитника одна результативная передача в 14 матчах за петербургскую команду.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
ФК Оренбург
Александр Коваленко
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