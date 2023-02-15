Агент Сафонов: «Турки любят хватать кого попало, поэтому и интересуются российскими футболистами»

Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, почему команды из Турции в последнее время проявляют активный интерес к игрокам РПЛ.

«Турки хватают кого попало. Думаю, у турецких клубов будут проблемы после землетрясения. Непонятно, продолжится ли чемпионат, команды снимаются. Им сейчас не до российских футболистов. В Россию же едут латиноамериканские игроки, им все равно, так же как и туркам. В Европе наших футболистов бойкотируют, а Турция к нам нормально относится. Если российским футболистам поступит предложение из Турции, надо ли туда переходить? Смотря какая команда и какие условия. Там команда команде рознь. Дзюба съездил, в итоге не получилось. В Турции уровень футбола серьезный. Оздоев вроде бы неплохо смотрится, а у Дзюбы не пошло. Нужно знать, заинтересован ли тренер в футболисте. Бывает, наберут игроков, а тренеру они не нужны», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что в зимнее трансферное окно предметный интерес к Дмитрию Баринову проявлял «Бешикташ», а «Галатасарай» был заинтересован в услугах Арсена Захаряна.