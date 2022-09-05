Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 15:53

Алексей Сафонов: «Рыжикову все нравится в «Ахмате», он растет как тренер»

Алексей Сафонов рассказал об адаптации Рыжикова в «Ахмате»
Анна Горшкова
Корреспондент

Алексей Сафонов, представляющий интересы тренера «Ахмата» Сергея Рыжикова, рассказал об адаптации специалиста в грозненском клубе.

«Сергею все нравится в «Ахмате», в команде его уважают, Талалаев дает определенные задания, он растет как тренер, его все устраивает, — цитирует Сафонова «РБ Спорт». — Рыжиков три раза приходил в «Локомотив», конечно, ему приятно их обыграть, плюс посмотрите, как вратарь «Ахмата» сыграл. Сергей полностью влился в команду, адаптировался. Рыжиков работает с защитниками, со стандартными положениями. У них с Талалаевым свои моменты, я его лишний раз не дергаю».

Рыжиков завершил игровую карьеру в 2021 году. Последним клубом в его послужном списке стал «Тамбов». Затем он работал главным тренером в клубе «Красава» и тренером «Смены».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-safonov-rano-ili-pozdno-predlozheniya-po-ry-zhikovu-budut-no-sejchas-davajte-ne-gnevit-boga/
Сергей Рыжиков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Алексей Сафонов
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Булыкин об увольнении Комппера: «Надо искать нового тренера, чтобы наводил порядок»

Билялетдинов не ожидал, что Комппера уволят из «Локомотива»