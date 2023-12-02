Агент Сафонов не согласился с высказываниями Калешина: «У него свои проблемы»

Агент Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова экс-тренера «Акрона» Евгения Калешина.

Ранее специалист назвал футбольных агентов паразитами и предложил запретить их на законодательном уровне.

«У нас каждый имеет право на свое мнение. Мне, например, не нравятся тренеры-коммерсанты, тренеры, которые купили себе лицензию. В любой профессии есть порядочные и непорядочные люди. Калешин — неплохой тренер. Но у него есть свои проблемы, о которых он сам говорит. Я знаю его еще как игрока, он был добротным футболистом. Но с его высказываниями я не согласен», — сказал Сафонов «СЭ».

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. . Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.