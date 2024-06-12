Сафонов: «Если Вернблум извинялся, что за ЦСКА играл, то это такая дурь»

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Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что некоторые легионеры после Евро-2024 могут покинуть РПЛ.
— Удастся ли привезти в Россию кого-то, кто блеснет на Евро?
— Более реален вариант, что заберут легионеров, которые поедут из РПЛ на Евро, — цитирует «РБ Спорт» Сафонова. — К нам едут латиноамериканцы, бразильцы, аргентинцы. Европейцы в Россию не особо едут. Если Вернблум извинялся, что за ЦСКА играл, то это такая дурь... Может, кто-то из белорусов приедет.
— Где в следующем сезоне окажется Артем Дзюба?
— Возможно, в «Пари НН» или «Химках».