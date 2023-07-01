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Сегодня, 13:36

Алексей Сафонов считает, что «Зениту» нужно вовремя продать бразильцев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов рассказал, у кого из бразильцев «Зенита» больше шансов уйти в зарубежный клуб.

«У «Зенита» добротные бразильцы, а их перспективы уехать зарубеж зависят от клуба, — говорит Сафонов. — Они набрали столько и сейчас как собака на сене. Ренан, думаю, может уйти — хороший возраст и хорошие деньги могут предложить. Малкома за те деньги, за которые его брал «Зенит», конечно, не продашь, но спрос на него есть. Вендел может уйти, хороший игрок. Важно вовремя их продать, чтобы не получилось, как с Карвальо в ЦСКА. За ним все клубы бегали, а он набрал вес и в итоге бесплатно ушел. Был другой пример — Вагнер Лав. Все время приходил в ЦСКА свободным агентом, и они его три раза продавали. Я называл его «Цыганский конь», поскольку он имел отношение к ЦСКА. С другой стороны, был такой бразилец Жо. У него в России начались проблемы с алкоголем, другие. Менеджмент армейского клуба грамотно сработал: на пике его продали в «Манчестер Сити». Он в Англии не заиграл, но ЦСКА это уже не волновало — 20 миллионов за Жо они получили», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-safonov-zenitu-nuzhno-vovremya-prodat-brazil-tsev-chtoby-ne-poluchilos-kak-s-karval-o-v-tsska/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Сафонов
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