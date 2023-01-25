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25 января, 23:50

Сафонов: «Не могу представить, что Тюкавин проведет всю карьеру в «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о перспективах карьеры своего клиента.

«Наша цель? Забить как можно больше мячей. Нет никакой отметки. Выходить в каждой игре и доказывать свою состоятельность. Тюкавин — игрок обоймы. Были матчи, когда он выходил с капитанской повязкой. Вы не забывайте, что ему всего 20 лет. Про его переход пока ничего не обсуждали. Команда готовится к сезону. Мы заранее обозначали, что во второй половине никуда не уезжаем. Но, не могу представить, что он всю карьеру проведет в «Динамо». Я все-таки думаю, что мы в Европе поиграем», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

20-летний форвард выступает за «Динамо» с лета 2021 года.

В текущем сезоне Тюкавин провел за московскую команду 22 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

«Бело-голубые» занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-safonov-ne-mogu-predstavit-chto-tyukavin-provedet-vsyu-kar-eru-v-dinamo/
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ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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