Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:16

Сафонов: «Вратарская школа «Краснодара» — лучшая в России»

Telegram Дзен

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о лучших вратарских школах в российском футболе.

«Вратарская школа «Краснодара» — лучшая в России. В «Зените» Латышонок, Адамов. Сафонов уехал в «ПСЖ». Кокорев тоже из их школы. Не во всех матчах у Агкацева есть много работы, но с «Динамо» он сыграл великолепно и спас во всех ситуациях!» — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Агкацев провел девять матчей за «Краснодар» во всех турнирах и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Краснодар
Алексей Сафонов
1
Обсудить
Читайте также
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
В «Роскосмосе» сообщили о корректировке высоты орбиты МКС
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
Евросоюз ограничил импорт меда с Украины
Экс-чиновницу Белгородской области обвинили в попытке теракта по заказу Украины
Популярное видео
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская: «Не считаю, что Соболев подвел «Спартак»

Маркиньос объяснил, почему принял предложение «Спартака» и отказал «Локомотиву»