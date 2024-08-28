Сафонов: «Вратарская школа «Краснодара» — лучшая в России»

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о лучших вратарских школах в российском футболе.

«Вратарская школа «Краснодара» — лучшая в России. В «Зените» Латышонок, Адамов. Сафонов уехал в «ПСЖ». Кокорев тоже из их школы. Не во всех матчах у Агкацева есть много работы, но с «Динамо» он сыграл великолепно и спас во всех ситуациях!» — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Агкацев провел девять матчей за «Краснодар» во всех турнирах и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.