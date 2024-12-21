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Сегодня, 22:56

Агент Тюкавина: «Костя может позволить себе помидоры с нормальным вкусом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что никогда не слышал от нападающего «Динамо» Константина Тюкавина разговоров о подорожании яиц или помидоров.

«Всеми закупками продуктов занимается супруга, — цитирует Сафонова «РБ Спорт». — Костя играет в футбол, а жена его кормит, одевает и обувает семью. На Косте финансы, а кто и что берет, такой вопрос не стоит. Думаю, он может позволить себе помидоры с нормальным вкусом. Костя домашний человек, он не тот, кто не вылазит из ресторанов. Его задача зарабатывать деньги, а жена ведет хозяйство. Меня больше интересует, сколько он забил, а не какие яйца ест. Да и не разу не слышал от него, чтобы он говорил, мол, яйца подорожали или помидоры».

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ранее заявил, что покупает помидоры, которые стоят больше тысячи рублей, но может позволить себе это раз в две недели.

Источник: РБ Спорт
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Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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