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Сегодня, 01:37

Селин: «Зенит» прошелся по краю, и это едва не стоило ему чемпионства»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

«Итоговый результат тот же, что и в предыдущих пяти чемпионатах, — первое место у «Зенита». Но сама концовка и развязка, конечно, значительно отличаются. В последнем чемпионате она получилась намного более интересной и увлекательной для болельщиков. Интрига сохранялась до последней минуты.

«Зенит» прошелся по краю, и это едва не стоило ему чемпионства. Для «Зенита» в итоге удачно всё сложилось. В последнем туре и он сам у «Ростова» выиграл, и «Краснодар» победил «Динамо». «Зенит» пощекотал нервы себе и своим болельщикам. Но бывает так, что один раз проскочишь, а другой — уже нет», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Селина.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005644374_eks-igrok_kubani_selin__o_zenite_byivaet_odin_raz_proskochish_a_drugoy__net
Футбол
ФК Зенит
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