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Сегодня, 01:36

Селин: «Стоит ли Сафонову идти на скамейку запасных в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Неоднозначная ситуация, скажем так. С одной стороны, приятно, что «ПСЖ» обратил внимание для Сафонова. Неплохо оказаться в престижном клубе, который находится на первых ролях в своем чемпионате и доходит до полуфинала Лиги чемпионов. Но с другой стороны, как я слышал, на данном этапе Сафонова видят в «ПСЖ» дублером Доннаруммы, а не игроком стартового состава. Нужно понимать, у кого какие приоритеты.

В «Краснодаре» Сафонов первый номер, и вопрос, стоит ли ему идти на скамейку запасных, которая наверняка ему уготована в «ПСЖ» по крайней мере на первых порах. Насколько это интересно ему со спортивной точки зрения? Может, в будущем ему поступит предложение также из пятерки топовых европейских чемпионатов, но не от такой статусной команды, зато там он будет первым номером. Я думаю, у Матвея все для этого есть. И игру он демонстрирует соответствующую, и возраст у него еще подходящий. Опять же, дело в том, как он расставит приоритеты и какие у него ценности в этом отношении», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Селина.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005642267_eks-igrok_kubani_selin_vopros_kakie_u_safonova_prioritetyi
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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