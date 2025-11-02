Видео
2 ноября, 12:10

Шпилевский — о контракте Боселли: «Понимаю, что футболист достиг определенного уровня и хочет расти дальше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника нижегородцев Хуана Боселли.

«Всегда есть желание нашего лучшего футболиста оставить. Но я тоже четко понимаю, что игрок достиг определенного уровня и хочет дальше расти. Ему не 18 лет. Но этим вопросом должен заниматься наш спортивный директор и наше руководство», — сказал Шпилевский «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 25-летний уругваец принял участие в 17 матчах, в которых забил 8 голов.

Контракт Боселли с нижегородским клубом рассчитан до лета 2026 года.

2

  • Александр

    Пока в РПЛ у него поперло, надо переходить. Другой момент, что ни в Испании,ни в Португалии он не вышел на достойный уровень.

    02.11.2025

    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    Алексей Шпилевский
