Шпилевский — о контракте Боселли: «Понимаю, что футболист достиг определенного уровня и хочет расти дальше»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника нижегородцев Хуана Боселли.

«Всегда есть желание нашего лучшего футболиста оставить. Но я тоже четко понимаю, что игрок достиг определенного уровня и хочет дальше расти. Ему не 18 лет. Но этим вопросом должен заниматься наш спортивный директор и наше руководство», — сказал Шпилевский «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 25-летний уругваец принял участие в 17 матчах, в которых забил 8 голов.

Контракт Боселли с нижегородским клубом рассчитан до лета 2026 года.