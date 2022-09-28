Алексей Смертин — о форуме «Россия — спортивная держава»: «Те, кто реализовался в спорте, должны быть локомотивом для остальных»

Известный футболист, а ныне руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Алексей Смертин на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал о задачах организации в этом направлении и о своей работе по привлечению людей к занятиям спортом.

— Футбол — настоящий социальный феномен, в него играет очень много людей, а наша задача — вовлечь еще больше, интегрировать людей с ограниченными возможностями, — отметил Смертин. — Те мероприятия, которые проводит РФС, могут служить примером даже для других стран. Например, мы собирали в одном месте представителей всех шести дисциплин параспортсменов — на одной площадке играли ребята, которые плохо видят, девчонки, которые плохо слышат, люди на инвалидных колясках. У нас несколько направлений работы — моя вотчина связана с устойчивым развитием и социальной ответственностью. Мне кажется, мы первая федерация в стране, которая имеет такую стратегию. Также важны региональное развитие, инфраструктура, женский футбол, детско-юношеский футбол. Отличный проект — создание ЮФЛ, где реализован принцип «равные против равных».

— Насколько важно пропагандировать здоровый образ жизни?

— Для меня спорт с детства является нормой жизни, поэтому то, о чем я говорю людям, не просто пропаганда, а само собой разумеющееся. Хотя, конечно, не все еще осознали, насколько важен спорт. Любой вид спорта при регулярных занятиях приведет тебя к новым результатам, повысит эффективность. Вопрос даже не в том, чтобы принять участие, например, в марафоне, а важна подготовка к нему. Ты выстраиваешь программу на несколько месяцев, ставишь цель, живешь этим. Главное — не лениться. Мне приятно, что я личным примером привлек в спорт многих людей. Те, кто реализовался в спорте, просто обязаны быть локомотивом и тащить за собой остальных.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит уже 10-й раз в истории. В нынешнем году его с 28 по 30 сентября принимает Кемерово.