Алексей Сорокин рассказал о возможном переходе российского футбола в Азию

Глава оргкомитета ЧМ-2018, советник президента РФС Алексей Сорокин рассказал, что думает о возможном переходе российского футбола в Азию.

— Вы говорили, что в переходе в Азию нет ничего страшного.

— И продолжаю это говорить. Но это мое личное мнение.

— Как относитесь ко мнению, что при переходе в Азию мы не вернемся в Европу никогда?

— Со словом «никогда» я бы обращался очень осторожно. Кто может такое знать? Да, вернуться в ближайшие годы будет сложно. Может быть, десятилетия будет сложно. Ну кто знает, как будет потом? Что такое никогда? Не согласен. Никогда при текущей администрации УЕФА — наверное, да. Но время-то идет, — заявил Сорокин «РБ Спорт».

22 июня на конференции РФС представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.