Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру полузащитника команды Наиля Умярова в матче 11-го тура с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Я долго молчал, не хотел индивидуально по игрокам говорить. Не в обиду Умярову, но ему надо задуматься. Из матча в матч с ним начинаются проблемы. С ошибкой в матче против «Динамо» его простили. Но он все равно устраивает привозы на ровном месте. Мне очень нравятся все игроки, команда, но Умярову надо немного задуматься. Не может отпустить момент с ошибкой в игре против «Динамо»? Пусть тогда идет в другое место залечивать психологическую травму», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в чемпионате России, «Нижний Новгород» (12 очков) занимает 10-е место.