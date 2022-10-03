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Сегодня, 13:08

Спиридонов — об Умярове: «Устраивает привозы на ровном месте»

Алексей Спиридонов раскритиковал игру Наиля Умярова
Мария Куцубеева
Корреспондент

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру полузащитника команды Наиля Умярова в матче 11-го тура с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Я долго молчал, не хотел индивидуально по игрокам говорить. Не в обиду Умярову, но ему надо задуматься. Из матча в матч с ним начинаются проблемы. С ошибкой в матче против «Динамо» его простили. Но он все равно устраивает привозы на ровном месте. Мне очень нравятся все игроки, команда, но Умярову надо немного задуматься. Не может отпустить момент с ошибкой в игре против «Динамо»? Пусть тогда идет в другое место залечивать психологическую травму», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в чемпионате России, «Нижний Новгород» (12 очков) занимает 10-е место.

ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
Наиль Умяров
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