Спиридонов: «Осталось двоякое впечатление от игры «Спартака» с «Нижним Новгородом»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу московской команды в матче 11-го тура над «Нижним Новгородом» (2:1).

«Осталось двоякое впечатление от игры: попади «Нижний Новгород» в девятку, и неизвестно, что было бы. Единственное, что мне сейчас нравится, — «Спартак» перестал пропускать нелепые голы на 85-й минуте. Команда может удержать счет, это очень радует. Но что творится в защите... Эта проблема у нас не первый год», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в чемпионате России, «Нижний Новгород» занимает 10-е место (12 очков).