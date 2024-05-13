Стрепетов о «Краснодаре»: «Две победы — и они могут отпраздновать чемпионство на своем великолепном стадионе»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России в сезоне-2023/24.

«Не понимаю, почему в чемпионской гонке мы все забыли про «Краснодар»? Все молчат. А Мусаеву нужно всего лишь выиграть два матча. В Сочи через неделю и дома в последнем туре — чемпионский матч с «Динамо». На Мусаева посыпалась критика. Но нужно одержать в концовке две победы над «Сочи» и «Динамо», и праздновать на своем великолепном стадионе чемпионство. Потому что велика вероятность, что «Зенит» может и не выиграть у «Ахмата», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

После 28 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 3 очка. На второй строчке располагается «Зенит» (51).