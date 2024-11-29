Стрепетов: «После выступления губернатора Самарской области судейство в ближайших турах чемпионата России будет образцовым»

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов считает, что после выступления губернатора Самарской области на тему коррупции в судейском корпусе судейство в ближайших турах будет образцовым.

«После выступления губернатора Самарской области судейство в ближайших турах чемпионата России будет образцовым. Задели очень болезненную проблему. Обвинения, выдвинутые губернатором, — серьезные. Причем они касаются не отдельного клуба, а всей футбольной отрасли.

Если будут факты, доказательства, соответствующие органы будут по ним работать. Они это делать умеют. Но, я думаю, этим уже займутся — если займутся — в зимний период, когда футбол отойдет на второй план. А на судействе в предстоящих играх года, это выступление если как-то и скажется, то со знаком плюс. Наши арбитры умеют работать», — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.