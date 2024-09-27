Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:36

Стрепетов: «Краснодар» силен, но «Зенит» не мальчик для битья»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Эксперты называют «Краснодар» фаворитом матча с «Зенитом». Южане сейчас действительно показывают мощный футбол, играют агрессивно, уверенно, «с накатом», они разобрались с составом, у них есть лидеры — Сперцян и Кордоба. Но не надо забывать, что «Зенит» — не мальчик для битья. Это чемпион страны. Да, команда сейчас в стадии становления, пришли новые игроки. Семак определился только с вратарской позицией, в остальных линиях идет поиск, ротация. Неслучайно они проводят последние матчи неровно, тайм на тайм не приходится.

Дуэль будет «топовой». Если «Краснодар» выиграет и продолжит победное шествие, это будет реальный кандидат на чемпионство», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет в рамках 10-го тура РПЛ 28 сентября. Пока петербуржцы опережают «быков» в турнирной таблице на два очка.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Краснодар

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Сегодня
Вчера
Неделя